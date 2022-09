05 settembre 2022 11:24

A Venezia 79 Brendan Fraser sfila con i chili in più per il dramma "The Whale"

A Venezia 79 Brendan Fraser è stato accolto da applausi e standing ovation, ma era impossibile non notare i chili in più in passerella. Per interpretare un professore obeso ha dovuto mantenere un certo peso e ha inoltre dovuto indossare una tuta di oltre 130 chili per raggiungere i 300 chili richiesti dal copione.

Nel film "The Whale" (diretto da Darren Aronofsky e in concorso al Lido), interpreta Charlie, un professore obeso a cui mancano pochi mesi di vita. Dopo aver nascosto il dolore sotto montagne di cibo, il protagonista vuole spendere il tempo che gli rimane per riallacciare i rapporti con la figlia adolescente. Fraser si è buttato anima e corpo nel ruolo, stravolgendo il suo fisico per amore del personaggio. Una prova attoriale molto impegnativa, che si sussurra possa avergli già prenotato l'Oscar.