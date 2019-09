Venezia 76, tocca alle regine: Meryl Streep e Penelope Cruz protagoniste

La Streep è protagonista insieme a Gary Oldman e Antonio Banderas del trascinante dramedy "The Laundromat", uno dei film più attesi della 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, tratto da un libro del premio Pulitzer Jake Bernstein intitolato "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite". Si racconta del noto caso esploso nel 2016 e riguardante il trasporto di trilioni di dollari dal traffico di droga, dall'evasione fiscale, dalla corruzione e da altre attività illegali di cui risultavano beneficiarie oltre 214mila società offshore. Le prove di questo sistema, in cui venivano citati anche i leader politici di cinque Paesi e svariati funzionari di governo di mezzo mondo, venivano custodite da uno studio legale con sede a Panama, il Mossack Fonseca. I documenti, più di 11 milioni, erano raccolti all'interno di un fascicolo riservato digitalizzato e denominato appunto Panama Papers.



Olivier Assayas, insieme a un cast internazionale che comprende Penelope Cruz e Gael Garcia Bernal, torna in gara al Lido con "Wasp Network". Il film racconta la storia dell'omonimo gruppo di spie che negli anni '90 ebbe il compito di infiltrare e boicottare i gruppi anticastristi in Florida che tentavano con ogni mezzo di rovesciare il regime di Fidel.



Attesissimi anche Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Camara, protagonisti di "The New Pope", la serie di Paolo Sorrentino sequel di "The Young Pope". Presentata come evento fuori concorso, verranno proiettati due episodi (il secondo e il settimo).



I MAESTRI DEL CINEMA - Spazio ai maestri del cinema a Venezia Classici con i restauri di "Strategia del ragno" di Bernardo Bertolucci e "New York, New York" di Martin Scorsese. Per la stessa sezione debutta anche il documentario sul regista, prematuramente scomparso, di "Amore tossico", "L'odore della notte" e "Io sono cattivo", "Se c'è un aldilà sono fottutto. Vita e cinema di Claudio Caligari" di Simone Isolae Fausto Trombetta.