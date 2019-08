Per Catherine Deneuve, settantacinque anni, due César, una coppa Volpi vinta a Venezia, un Orso d’argento a Berlino, una nomination all’Oscar per una carriera lunga sessant’anni, il film diretto dal giapponese Kore-eda è una buona partenza per conoscere di più la sua personalità: "Ho messo molto di me stessa come donna nell'attrice protagonista della storia" ammette. Interpreta Fabienne, un monumento del cinema francese che riceve la visita della figlia sceneggiatrice Lumir (Juliette Binoche) attrice mancata con cui ha un rapporto molto problematico, in occasione dell'uscita delle sue memorie autobiografiche e mentre è impegnata nelle riprese di un film. Fabienne è una madre di fatto anaffettiva, concentrata solo sulla professione e sui suoi ricordi anche dolorosi.



"Io la capisco perfettamente questa donna", aggiunge la Deneuve. L'incontro tra madre e figlia, con la complicità della nipotina Charlotte e del genero attore di serie B (Ethan Hawke), si trasformerà in un confronto sul passato e i risentimenti reciprochi che le avevano allontanate, in una sorta di resa di conti.