Per l'ottavo red carpet alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia sfilano le ex di Francesco Monte. Bellissime, in nero e con scollature mozzafiato ecco Giulia Salemi e Terasanna Pugliese, ex tronista di "Uomini e Donne"... ma senza reggiseno ci sono anche Elisabetta Pollini e la sensualissima Giulia Elettra Gorietti...