"Venezia 76", Melissa Satta in reggiseno e Kristen Stewart coperta: il red carpet della terza serata

Sul red carpet della terza serata del Festival del Cinema di Venezia non sono mancate le bellissime protagoniste del cinema, della tv e della moda. A cominciare dalla madrina, Alessandra Mastronardi, che ha scelto un tailleur nero elegantissimo. Melissa Satta, in super forma, ha mostrato il reggiseno mentre Kristen Stewart, sempre con il broncio, non ha lasciato niente di scoperto. E poi le trasparenze di Cecilia Capriotti e l'emergente Jessica Goicoechea che ha "dimenticato" le mutandine....