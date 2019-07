Laurie Anderson, ma anche Mica Levi e dj come Efdemin e Bambounou: tutto questo e molto altro è Terraforma 2019

Il direttore artistico Ruggero Pietromarchi a Tgcom24 spiega: "Alla sesta edizione di Terraforma vorremmo confermarci come un punto di riferimento in Europa per la ricerca artistica e come un evento innovativo per quanto riguarda l'attenzione al tema della sostenibilità. Sul fronte musicale sicuramente l'highlight sarà Laurie Anderson, che presenta in anteprima italiana lo spettacolo 'The Language of The Future' in collaborazione con il Festival di Villa Arconati-FAR venerdì 5 Luglio". "Il concept di quest'anno è proprio il linguaggio - afferma -, cui abbiamo pensato immaginando la performance della Anderson e che abbiamo sviluppato prima graficamente, attraverso l'artwork con l'alfabeto immaginario di Nathalie Du Pasquier, poi selezionando artisti in grado di esprimersi attraverso linguaggi narrativi non esclusivamente musicali. Per quanto riguarda la sostenibilità siamo orgogliosi di poter dire che per la prima volta il Festival sarà plastic free e di inaugurare una nuova struttura del parco architettonico ossia il Kiosque à Musique realizzato insieme al festival belga Meakusma grazie a un progetto dell'Unione europea".



Proprio all'interno del Kiosque à Musique ci saranno vari incontri nelle tre giornate della kermesse. Sabato alle ore 15 Claudio Chianura e Steve Piccolo ricorderanno il grande cantante, musicista, musicologo greco, naturalizzato italiano, Demetrio Stratos per il quarantennale della sua morte. Stratos, frontman degli Area, è stato un genio musicale che con la sua voce ha stregato anche John Cage. Tra gli altri interventi da segnalare quello di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama mondiale inserito dal New Yorker nella classifica dei World changers. Per lo scienziato, professore presso l’Università di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) a Sesto Fiorentino, la Nazione delle piante (titolo del suo ultimo libro) è un modello di modernità da imitare per evitare un futuro catastrofico per l’umanità.



Il Terraforma è linguaggio scientifico, ma anche e soprattutto musicale con dj della portata di Efdemin, dj berlinese capace di avvolgere nelle trame profonde della sua deep techno; DJ Stingray che è pronto a veicolare il linguaggio industriale a cielo aperto, nello stesso contesto magistralmente "terraformato" da Jeff Mills lo scorso anno; Daniel Higgs, il linguaggio del quale si manifesta invece attraverso omelie che, come portali, possono trasportare il pubblico verso nuove dimensioni; Bambounou, lanciato dall'amico Valentino Mora (tra i migliori interpreti della scorsa edizione) e reso popolare dall'etichetta dei Modeselektor, il dj parigino dalle origini polacco-maliane è diventato una figura chiave del clubbing internazionale. Il suo linguaggio trasversale nasce da produzioni che uniscono più generi musicali fra loro, come house, techno e bass music, mentre i suoi djset sperimentali fluttuano tra paesaggi astratti, visioni post-globali e frazioni di elettronica vintage. Ma anche Vladmir Ivkovic, Donato Dozzy, Paquita Gordon e molto altro ancora promette la tre giorni fitta, fitta del Festival.