Core Festival Aperol Spritz, 27mila persone in una tre giorni all insegna della musica made in Italy

Si è conclusa domenica la prima edizione del Core Festival Aperol Spritz, di cui Tgcom24 è stato media partner. La kermesse musicale, all'ex Dogana di Treviso, ha richiamato quasi 30mila spettatori in tre giorni di musica made in Italy: settemila il venerdì, undicimila il sabato e novemila la domenica. Tante le star che si sono esibite sui tre palchi, da Calcutta a Ghemon e poi Salmo, Gemitaiz, Achille Lauro e ancora Emis Killa, Maneskin, J-Az e gli Articolo 31, per citare solo i più noti, in tutto 50 artisti. Bilancio positivo e tanta voglia di andare avanti, al punto che sono state già annunciate le nuove date della prossima edizione. Sarà sempre lo stesso weekend, quello che apre l’estate dei grandi festival: appuntamento dal 12 al 14 giugno 2020. Nel frattempo però tenetevi pronti per l'altro scoppiettante Festival targato Home Entertainment, ovvero l'Home Venice Festival, che il 12,13,14 luglio riempirà di musica il Parco San Giuliano di Venezia.