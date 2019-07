Dai Thirty Seconds To Mars a Noel Gallagher: la 40.ma edizione di Pistoia Blues fa scintille

Per cinque giorni il centro storico della città sarà animato dai grandi concerti, serate tematiche ed eventi collaterali. Unica sarà la mostra fotografica Pistoia Città Blues, raccolta ineguagliabile di scatti dei più grandi artisti mondiali immortalati sul palco di Piazza Duomo. La mostra sarà aperta dal 5 al 10 luglio presso il Palazzo del Governo (ex Prefettura) in Piazza del Duomo. Ingresso libero. Per festeggiare il quarantennale il Festival aprirà con una vera e propria “Notte del Blues” esattamente il 5 luglio. Una serata-format tutta a ingresso gratuito in cui il legame tra Pistoia e le 12 battute viene celebrato attraverso cento canzoni blues e oltre cento artisti che le reinterpreteranno con il loro stile e la loro sensibilità contemporanea. Protagonisti della prima serata saranno i Black Stone Cherry band rock-blues del Kentucky che si esibirà in Piazza Duomo a ingresso gratuito.



IL PROGRAMMA



Piazza Duomo | Main Stage (apertura cancelli ore 18:00)

05.07.19 BLACK STONE CHERRY + Ana Popovic + Lambstone + Filippo Margheri + Gianna Chillà + Blues Kids. Serata ad ingresso libero.

06.07.19 THIRTY SECONDS TO MARS

07.07.19 ROBBEN FORD + Eric Gales + Michele Beneforti + Maurizio Pirovano + vincitori BluesIn

08.07.19 NOEL GALLAGHER’s High Flying Birds

10.07.19 BEN HARPER & The Innocent Criminals



Piazza Gavinaga (dalle 21:00) - ingresso libero

05.07.19 Obiettivo BluesIn

06.07.19 Nevrorea + Incomodo

07.07.19 Blues kids + Lilian More - The Cabin Fevers



Piazza Dello Spirito Santo (dalle 20:00) - ingresso libero

05.07.19 Blues Fellows + Angelo Leadbelly Rossi + Eric bibb

06.07.19 Valerio Sanzotta + Angelo Leadbelly Rossi

07.07.19 Fabio Pocci + Kaos India



Piazza Della Sala (dalle 20:30) - ingresso libero

05.07.19 Clan dei Ribot

06.07.19 Blues Fellows

07.07.19 BPM (Allievi Clinics)



Piazzetta dell’Ortaggio (dalle 18:30) - ingresso libero

05.07.19 Marco Di Grazia, Andrea Berti, Marcello Rossi, Cristiano Soldatich “My God is Blues”

06.07.19 Allievi Buskers

07.07.19 Allievi Buskers



Piazza Giovanni XXIII (dalle 21:00) - ingresso libero

05.07.19 091 Blues + Zizzania + Gianna Chillà