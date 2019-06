Arona Music Festival, stelle jazz e rock in scena a luglio sul lago Maggiore

La grande musica italiana e internazionale risuona sul Lago Maggiore . All' Arona Music Festival, tra il 12 e il 26 luglio, si daranno appuntamento leggende del jazz e cantanti pop, rocker internazionali e talenti tutti made in Italy, che si alterneranno in diverse location sulle sponde del Verbano. Nove giorni di concerti con più di 40 artisti che si esibiranno tra Punta Vevera e Arona centro, tra la piazza del borgo e il Parco della Rocca Borromea.

Ad aprire la rassegna saranno tre serate a Punta Vevera, dove venerdì 12 luglio andrà in scena lo straordinario jazz firmato George Benson, seguito sabato 13 luglio da Renzo Arbore accompagnato dalla sua Orchiestra italiana e, domenica 14, dalla verve tutta partenopea di Edoardo Bennato.



La seconda settimana del Festival si sposterà nel centro storico di Arona, che ospiterà cinque grandi serate gratuite in piazza San Graziano. Lunedì 22 luglio un concerto tutto "Around the Beatles", martedì 23 sarà la volta del Gigi Cifarelli Quartet, mercoledì 24 di Peter Erskine, Eddie Gomez e Dado Moroni e giovedì 25 dell'Iguazù Trio & Paola Folli.



La kermesse, promossa dal Comune di Arona e da Confcommercio Piemonte e prodotta da Zenart si chiuderà l'ultimo weekend di luglio alla Rocca Borromea, dove venerdì 26 ci sarà il Trio Bobo e sabato 27 la tromba di Paolo Fresu con la sua all star band.



Per info e prenotazioni collegarsi al sito del Festival