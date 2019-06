Nameless Festival, un weekend a tutta dance tra i monti e la natura

Questa la line up completa: Il 1 giugno il MAIN STAGE del festival ospiterà le straordinarie performance di due headliner internazionali: Steve Angello , protagonista della scena musicale dance dal sound inconfondibile e Don Diablo , dj e producer olandese tra i più genuini e amati del mondo, con oltre 250 serate nell’ultimo anno e decine di produzioni e remix all’attivo. Tra gli altri artisti che occuperanno il main stage il 1 giugno 2018 anche Kayzo , Salvatore Ganacci, Lucas & Steve, Ekali, SDJM, SLVR, Mazay, Havoc & Lawn . Lo stesso giorno sul RADIO 105 STAGE salirà il “fenomeno” Fabri Fibra , insieme a lui ascolteremo Drone126, Ketama126, Pretty Solero e Ludwig. Il 2 giugno sul MAIN STAGE: Axwell Λ Ingrosso , duo di fama internazionale autore dei prodotti musicali più forti degli ultimi 10 anni e il giovanissimo Valentin Brunel , meglio noto come Kungs , talentuoso dj e produttore francese tante che ha esordito nel 2016 con il singolo “This Girl”. Ad accompagnarli ci saranno: Merk & Kremont, K?D, Jax Jones, D.O.D., Edmmaro, Droeloe, Reebs, Kharfi e Nextars . Mentre sul RADIO 105 STAGE arriverà il trap king delle classifiche digitali: Sfera Ebbasta . In questo secondo appuntamento a incantare il pubblico saranno, inoltre, i suoni e le storie di Shablo, il disk jockey che ha prodotto alcuni dei dischi che hanno segnato la storia del nostro rap, anticipando le tendenze del futuro grazie alla collaborazione con alcuni dei nomi che oggi stanno ridefinendo il suono della trap in Europa, Drefgold, il rapper di Bologna che ha conquistato l’Italia con il brano “Quello Vero” ed Ernia, il rapper italiano classe 1993, originario di Milano e l’artista modenese Pepe.

Il 3 giugno il MAIN STAGE farà scatenare l’intera arena con la musica di Armin Van Buuren, habitué delle folle oceaniche e in vetta alle classifiche per 5 anni consecutivi, e Vini Vici, progetto musicale di Aviram Saharai e Matan Kadosh, che, già forti di una matura esperienza nel genere dell’elettronica, rievocano suoni old-school uniti ad un tocco di progressive. A questi si aggiungeranno Sunnery James & Ryan Marciano, Nghtmre, Brohug, San Holo, Tony Romera, Tez Cadei, Delayers, Przi e Flyboy. Per l’ultima data il RADIO 105 STAGE ospiterà Guè Pequeno, uno dei maggiori esponenti del rap in Italia, pronto ad accendere il pubblico per un ultimo appuntamento esplosivo. A chiudere il festival con lui: Sick Luke, Crookers Mixtape, Samuel Heron, Mambolosco & Edo Fendi e G-Bit.



Novità rispetto all’edizione precedente è il NAMELESS IGLOO. L’idea nasce dagli afterparty che spontaneamente venivano improvvisati dagli artisti ospiti nelle passate edizioni: da Alesso ai Delayers nel 2016 a Crookers nel 2017, i particolari camerini, le casette di legno tipiche dell’ambiente montano, hanno visto il clima di festa continuare fino al mattino, tanto da trasformare “la casetta” di NAMELESS in un vero e proprio palco. Quest’anno il NAMELESS IGLOO si presenterà totalmente rinnovato nell’allestimento e negli spazi, musicalmente invece sarà il palco della musica house. Il 1 giugno Andrea Belli, dj e conduttore di 105 In Da Klubb, inaugurerà questo originale palco. Headliner della prima serata sarà Ben Pearce, il dj e produttore inglese divenuto celebre grazie al singolo “What I Might Do” del 2012, che ha subito raggiunto un successo planetario, guadagnando le prime posizioni delle chart più importanti. Al suo fianco troveremo Ivreatronic il progetto clubbing di Cosmo creato insieme a Barro, Enea Pascal e Marco Foresta, e Club Paradiso.