Lucca Summer Festival, un mese di stelle con l'evento Roger Waters

L'ex leader dei Pink Floyd ha scelto Lucca come una delle tre città europee in cui andrà in scena la versione open-air del suo mega show, già passato per i palazzetti italiani questa primavera. Curiosità poi per l'arrivo della superstar cinematografica Johnny Depp con i suoi Hollywood Vampires, gruppo che vede tra le fila Alice Cooper e Joe Perry (ex Aerosmith).



Ad aprire la rassegna ci saranno i Queens Of The Stone Age, ma non mancheranno stelle italiane come Caparezza, il trio Nek-Pezzali-Renga e la stella della trap nostra, Sfera Ebbasta. E poi ancora . L’eroe del folk americano, James Taylor, in bilico come un funambolo tra malinconia e allegria. Il re delle buone maniere, che ha fatto di «calma, dignità e classe» il suo mantra, Gianni Morandi. A creare momenti di sorprendente bellezza, energia esuberante e di dissonanza i King Crimson. Le prodezze e i virtuosismi di Marcus Miller in una continua altalena che oscilla tra frenesia e fragilità.



IL CALENDARIO

23 giugno - Queens Of The Stone Age

27 giugno - Caparezza

1 luglio - Sfera Ebbasta

7 luglio - Hollywood Vampires

8 luglio - Ringo Starr

11 luglio - Roger Waters

12 luglio - Gorillaz

14 luglio - Max Pezzali, Nek, Francesco Renga

17 luglio - Nick Cave & The Bad Seeds

18 luglio - Lenny Kravitz

20 luglio - James Taylor (guest Bonnie Raitt)

22 luglio - Gianni Morandi

25 luglio - King Crimson

26 luglio - Norah Jones plus Marcus Miller Band