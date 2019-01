Home Festival, dai Coma_Cose ai White Lies: le emozioni del "Day 1" Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il trio britannico, autore di pietre miliari della musica elettronica come "Voodoo People", "Smack My Bitch Up" e "Firestarter", è uno dei maggiori esponenti del big beat. Il nuovo album dei Prodigy è previsto per novembre e sul palco di Treviso potrebbe presentare qualche anteprima. Un album nuovo invece i californiani Incubus lo hanno già pubblicato, nel 2017, con Skrillex, a riprova del loro ecclettismo. Arrivano all'Home dopo essersi esibiti in festival come Lollapalooza, Air + Style, Download Festival e Pinkpop.



I Prozac+ invece tornano a distanza di 13 anni dal loro ultimo tour. Quella di Treviso sarà la seconda (e al momento ultima) occasione per rivederli dal vivo. Altri esponenti italiani in cartellone sono i Mellow Mood, nati nel 2009 con l’obiettivo di far rinascere la scena reggae in Italia, sono stati definiti la “miglior band italiana” da Rototom Sunsplash e hanno ottenuto una fama internazionale.



Il pubblico di HF potrà continuare a ballare tra techno, elettronica, punk e Drum & Bass. Arriva infatti la coppia più famosa di Bristol, Roni Size feat Dynamite MC. Il primo produttore discografico e disc jockey di fama internazionale, il secondo uno dei più grandi nomi nel mondo MC globale. Tornano poi per la terza volta i Ministri una delle realtà più importanti della scena rock italiana. A infuocare la folla di HF ci penserà pure Tropical Pizza Soundsystem, l’esplosivo progetto di Nikki di Radio Deejay e Dj Aladyn che spopola in tutt’Italia.



Ma questo è solo una parte dell'enorme offerta musicale che i sette palchi predisposti all'Home presenteranno. Per il programma completo: http://www.homefestival.eu/it/