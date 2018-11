Lucio Battisti, icona senza tempo della musica italiana

Lucio Battisti è l'icona della musica leggera italiana. Oltre 25 milioni di dischi venduti e canzoni che non conoscono l'usura del tempo. Simbolo di una generazione, i suoi brani hanno segnato il costume di un'epoca. Complice il ritiro a vita privata negli ultimi anni prima di morire, Battisti resterà nella memoria di tutti così come appariva all'apice del successo: un ragazzo dalla faccia pulita con la chioma folta e ribelle e indimenticabili "pensieri e parole".

Un successo enorme scoppiato alla fine degli Anni Sessanta e durato oltre un decennio, grazie anche al sodalizio con Mogol, Lucio Battisti ha saputo scrivere canzoni intramontabili perché capaci di arrivare alla gente.

Dopo la fine della collaborazione con il celebre paroliere, il cantautore pubblicò alcuni album , caratterizzati da una forte sperimentazione musicale e si affidò a Pasquale Panella, che scrisse per lui molti testi. Il giudizio di critica e pubblico fu spesso contrastante e mai più Battisti ritrovò il successo incontrato negli anni d'oro. Una ventina gli album pubblicati dal 1969 al 1994, Lucio Battisti morì in ospedale il 9 settembre 1998 a 55 anni. Il riserbo dietro al quale la famiglia da allora si trincera, non rendendo note le cause del decesso e contrastando ogni iniziativa pubblica in sua memoria ha spesso diviso i fan, ai quali però resteranno sempre le sue canzoni.