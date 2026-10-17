È nata guardando un video di Barbascura X! Ci ha fatto subito ridere, ma allo stesso tempo ci ha lasciati a riflettere. I tardigradi sono esseri microscopici in grado di resistere a condizioni pazzesche e persino al vuoto cosmico. Ci è sembrata la metafora perfetta per raccontare la condizione di chi oggi cerca di sopravvivere al caos e alla precarietà quotidiana: spesso ci sentiamo proprio così, piccoli e vulnerabili, proiettati in uno spazio enorme e frenetico, ma con una straordinaria e ostinata capacità di adattamento e resistenza.