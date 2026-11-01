Sofia Fragile presenta "Closer"

Nonostante la giovane età, Sofia Fragile ha già costruito un percorso artistico significativo, arricchito da esperienze in studio e dal vivo al fianco di autentici protagonisti della musica italiana, tra cui Ornella Vanoni, Mina, Mario Biondi e Mario Lavezzi. Incontri e collaborazioni che contribuiscono a definire un bagaglio musicale trasversale, in cui tradizione e contemporaneità dialogano con naturalezza.