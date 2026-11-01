Sofia Fragile presenta "Closer"

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Closer” (etichetta DK Records), il nuovo singolo di Sofia Fragile, cantautrice dalla voce cristallina e dalla spiccata personalità artistica, capace di coniugare eleganza interpretativa e autenticità espressiva.
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Firmato interamente da Sofia, che ne cura testo e musica, “Closer” mette in luce la sua sensibilità autoriale e una visione musicale personale, in cui la dimensione emotiva della scrittura incontra una ricerca sonora ricercata e contemporanea.
La produzione artistica, realizzata in collaborazione con Nicolò Fragile, tra i produttori italiani più affermati in ambito internazionale, con centinaia di album all’attivo, dà vita a un equilibrio raffinato tra sonorità moderne e qualità musicale, valorizzando le sfumature vocali e l’identità espressiva dell’artista.
Nonostante la giovane età, Sofia Fragile ha già costruito un percorso artistico significativo, arricchito da esperienze in studio e dal vivo al fianco di autentici protagonisti della musica italiana, tra cui Ornella Vanoni, Mina, Mario Biondi e Mario Lavezzi. Incontri e collaborazioni che contribuiscono a definire un bagaglio musicale trasversale, in cui tradizione e contemporaneità dialogano con naturalezza.
Con “Closer”, Sofia Fragile consolida la propria identità di cantautrice e interprete, delineando un percorso che intreccia R&B, jazz e songwriting contemporaneo. Una proposta musicale personale e sofisticata, che guarda oltre i confini nazionali e punta a conquistare un pubblico sempre più ampio, in Italia e in Europa.