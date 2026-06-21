Silvia in blues presenta “Rimanere soli”

Nel corso del 2026 il brano è stato selezionato per le Finali Regionali Lombardia di Sanremo Rock & Trend, è stato ammesso al contest nazionale “Promuovi la Tua Musica” di Radio Italia e al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”. Inoltre, Silvia In Blues è stata invitata a esibirsi all’Open Mic del Porretta Soul Festival, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate alla musica soul e blues in Europa.