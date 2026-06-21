Silvia in blues presenta “Rimanere soli”

“Rimanere Soli” è il singolo di Silvia In Blues: un brano intimo e intenso che racconta quel momento sospeso in cui la solitudine sembra assoluta… ma forse non lo è davvero.
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Attraverso una scrittura essenziale e un’interpretazione profondamente espressiva, la canzone esplora la fragilità umana trasformandola in un messaggio universale di connessione e consapevolezza. Il percorso emotivo accompagna l’ascoltatore dalla vulnerabilità iniziale alla riscoperta del legame con l’altro, mantenendo un linguaggio musicale diretto, autentico e immediatamente riconoscibile.
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Rimanere Soli” segna una tappa significativa nell’evoluzione artistica del progetto, aprendo a una dimensione più personale e contemporanea, capace di dialogare con un pubblico ampio e trasversale. Il brano ha ottenuto passaggi radiofonici in numerose emittenti italiane e riconoscimenti nelle classifiche indipendenti, distinguendosi per la sua capacità di arrivare in profondità anche oltre le barriere linguistiche.
Ad accompagnare il singolo, il videoclip ufficiale amplia ulteriormente la narrazione di “Rimanere Soli”, trasformando il messaggio della canzone in un racconto visivo capace di parlare direttamente alle emozioni dello spettatore. Immagini e musica si fondono in un percorso che invita a riscoprire il valore della connessione umana e la possibilità di riconoscersi nelle fragilità condivise.
Nel corso del 2026 il brano è stato selezionato per le Finali Regionali Lombardia di Sanremo Rock & Trend, è stato ammesso al contest nazionale “Promuovi la Tua Musica” di Radio Italia e al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”. Inoltre, Silvia In Blues è stata invitata a esibirsi all’Open Mic del Porretta Soul Festival, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate alla musica soul e blues in Europa.