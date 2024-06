A Sigourney Weaver il Leone d'oro alla carriera a Venezia 81

A decidere il premio è stato il cda della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera. Oltre alla piccola parte in "Io e Annie" di Allen, Sigourney Weaver è diventata famosa per le sue interpretazioni in "Avatar" di James Cameron e più ancora con "Alien" di Ridley Scott. Ma anche per la saga "Ghostbusters". Vanta sette candidature al Golden Globe, vincendoli nel 1989 nella sezione migliore attrice di un film drammatico e migliore attrice non protagonista per "Gorilla nella nebbia" e "Una donna in carriera", diventando la prima attrice in assoluto ad aggiudicarsi due Golden Globe nello stesso anno.