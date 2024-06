ShorTS International Film Festival, la 25esima edizione ospita i fratelli D'Innocenzo e Michele Riondino

Domenica 30 giugno al Teatro Miela, si assegnerà il Premio Prospettiva - prestigioso riconoscimento che dal 2010 accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano - a Carlotta Gamba, attrice già consapevole nel dosare luci e ombre dei suoi personaggi (dal debutto in "America Latina" ad "Amusia", "Dante" e al recente "Gloria!" e nella già citata serie "Dostoevskij"); anche in questo caso la premiazione sarà preceduta da una sua masterclass. Il Premio Interprete del Presente andranno a Isabella Ragonese (mercoledì 3 luglio, Teatro Miela), interprete di magnetica e coerente duttilità, che spazia per tipologie di scelte, impatta per naturale bellezza scenica e cinematografica - in questo campo ha ottenuto in soli 26 film ben 5 candidature ai Nastri d’Argento e 4 ai David di Donatello, e ha appena ricevuto da protagonista il Nastro d’Argento Grandi Serie TV per il suo ruolo nel noir carcerario "Il re" di Giuseppe Gagliardi; e a Michele Riondino (venerdì 5 luglio, Teatro Miela), interprete libero e maturo per valori umano e artistico adoperati nel suo percorso mai banale, che lo scorso autunno ha debuttato alla regia nel molto premiato ai recenti David di Donatello e Nastri d’Argento, "Palazzina LAF".