Shabazz Palaces in Italia, un viaggio nell'hip hop afro-futurista

Lasciamo da parte rap e trap, che in questo periodo imperversano nel nostro Paese. Rituffiamoci nel mondo hip hop, quello mutante, facendoci trascinare su un ottovolante afro-futurista dagli americani Shabazz Palaces. Il duo proveniente da Seattle e formato da Ishmael Butler e dal multi-strumentista Tendai "Baba" Maraire ha dato alle stampe l'ultima fatica discografica nel 2017. "Fatica" nel vero senso della parola, un doppio concept album, "Quazarz vs. The Jealous Machine" e "Quazarz:Born on a Gangster Star". Arrivano in Italia per presentarlo dal vivo in due date, sabato 9 febbraio al Bronson di Ravenna e lunedì 11 febbraio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).