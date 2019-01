Khruangbin, in Italia la band psichedelica tra la Thailandia e Tarantino

I Khruangbin sono un trio texano dal nome thailandese (significa in thai "aereoplano"). Bizzarro il fatto che una band proveniente da Houston si ispiri alla musica rock thailandese degli anni 70. La loro musica non ha nulla di assimilabile al Texas ma è una sorta di viaggio tra universi musicali geograficamente lontani in bilico tra psichedelia, funk thai, soul, surf, colonna sonora di film di Tarantino, dilatazioni sexy-lounge. Dopo l’esordio del 2015 "The Universe Smiles Upon You", "Todo El Mundo" è il loro secondo disco, uscito nel 2018. A un anno dal loro primo passaggio in Italia (con sold out), la band torna nel nostro Paese per una data unica, il 6 febbraio alla Santeria Social Club di Milano .

I Khruangbin sono Laura Lee (basso), Mark Speer (chitarra) e Donald "DJ" Johnson (batteria) e in questi anni si sono impegnati in una frenetica attività live che li ha portati a girare in tour anche in Europa e a partecipare a numerosi festival.



Il loro album di debutto "The Universe Smiles Upon You" del 2015 è stato fortemente influenzato dalle cassette di musica tailandese anni 60 e 70 che la band ha raccontato di aver ascoltato durante i lunghi viaggi in auto.



Con il nuovo "Con Todo El Mundo" l’ispirazione si è allargata all’Asia sudorientale ma anche all'anima del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare l'Iran. Il disco è dedicato al nonno messicano-americano di Laura Lee, che in proposito ha rivelato: "Mio nonno mi chiedeva sempre 'Cómo me quieres?'. E accettava solo una risposta: 'Con todo el mundo'. Khruangbin è il mondo che abbiamo creato".