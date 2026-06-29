Serena De Bari, fuori il nuovo singolo “Fortuna”

La cantautrice pugliese Serena De Bari torna con “Fortuna”, il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Ontheset Music / Believe.
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Un brano pop luminoso e coinvolgente, nato dall’idea della musica come energia positiva capace di attirare amore, felicità e rinascita. “Fortuna”, scritta da Rosalinda Cafagno, vuole trasmettere nuove vibrazioni positive a chi lo ascolta, come un piccolo portafortuna sonoro che accompagna quei momenti in cui qualcosa di bello entra improvvisamente nella nostra vita.
“Fortuna – spiega l’artista- è una canzone che nasce dall’idea della musica come energia positiva. Mi piace pensare che possa diventare una piccola vibrazione di luce da portare con sé, capace di evocare leggerezza, amore e rinascita. Per me rappresenta proprio questo: un portafortuna musicale che accompagna chi l’ascolta.”
Il singolo è prodotto da Luca Venturi per Prima la Musica Italiana, arrangiato da Maxim Distefano e registrato presso il Metropolis Studio. Il mastering è stato curato da Energy Mastering di Milano.