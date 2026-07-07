A Milano la Piazzetta Pugliese di Raffo, con lo show a sorpresa di Serena Brancale

Raffo ha tinto Milano di giallo con Piazzetta Pugliese di Raffo: oltre 2.500 persone hanno infatti preso parte alla due giorni di musica, divertimento e convivialità. L’evento del marchio di birra pugliese è culminato con la sorpresa di Serena Brancale, protagonista di un inaspettato "half time show" che ha trasformato un torneo di bocce in una festa. Lo spazio è stato allestito come una vera e propria piazza del Sud, e lì il brand ha raccontato la Puglia in modo irriverente e ironico.