A Milano la Piazzetta Pugliese di Raffo, con lo show a sorpresa di Serena Brancale

Raffo ha tinto Milano di giallo con Piazzetta Pugliese di Raffo: oltre 2.500 persone hanno infatti preso parte alla due giorni di musica, divertimento e convivialità. L’evento del marchio di birra pugliese è culminato con la sorpresa di Serena Brancale, protagonista di un inaspettato "half time show" che ha trasformato un torneo di bocce in una festa. Lo spazio è stato allestito come una vera e propria piazza del Sud, e lì il brand ha raccontato la Puglia in modo irriverente e ironico.
La sorpresa di Serena Brancale
Ad aprire il weekend, venerdì 3 luglio, sono stati i Sounds of the South in una serata realizzata insieme a Polifonic, una delle realtà che rappresentano l’energia musicale contemporanea pugliese. A fare da filo conduttore della serata è stata la voce di Marangio. Sabato 4 luglio, invece, la scena è passata al torneo dei tornei: una gara di bocce, guidata dall'ironia di Giovane Tony che ha raccontato il momento tra sfide, intrattenimento e partecipazione del pubblico, accompagnato da Serena Brancale. Tra un tiro e l’altro, l’artista ha infatti animato il campo trasformandolo in una festa tra musica, sorrisi e divertimento.
Il progetto “Onda Gialla”
La sorpresa di Serena Brancale ha rappresentato il momento simbolo della seconda giornata dell’evento, confermando la vocazione della Piazzetta Pugliese di Raffo: creare occasioni di incontro reali, capaci di unire persone diverse attorno alla musica e al divertimento. L'iniziativa - in partnership con nss edicola - si inserisce nel progetto “Onda Gialla”, il percorso con cui Raffo sta “Ripugliando” tutta Italia portando fuori dai confini regionali non solo una birra, ma un vero e proprio stile di vita, “Pugliesizzando” luoghi e trasformando occasioni quotidiane in esperienze da vivere collettivamente.