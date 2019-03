Scott Walker, morto il cantante e compositore dei Walker Brothers

"E' con grande tristezza che annunciamo la morte di Scott Walker". L'etichetta 4AD, sulla sua pagina Facebook, ha dato notizia della morte del cantante e compositore americano. "Scott aveva 76 anni. Per mezzo secolo il genio dell'uomo, all'anagrafe Noel Scott Engel, ha arricchito la vita di migliaia di persone, prima come membro del gruppo The Walker Brothers, e poi come artista solista, produttore e compositore di originalità senza compromessi".