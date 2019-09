Scandalo Weinstein, il ruolo di Gwyneth Paltrow è stato cruciale: lui cercò anche di spaventarla

Due anni fa scoppiò la bomba del #metoo grazie a Megan Twohey e Jodi Kantor, due giornaliste del New York Times, che ora hanno aggiunto delle precisazioni allo scandalo. Gwyneth Paltrow è stata definita da loro una fonte primaria e cruciale per l'indagine contro Harvey Weinstein . L'attrice è stata così determinante allora che il produttore per spaventarla "si presentò a una festa a casa di lei, spingendola per la paura a chiudersi in bagno".

Nel nuovo libro intitolato "She Said: Breaking the Sexual Wassment Story That Helped Ignite a Movement" di Jodi Kantor e Megan Twohey, viene rivelato che l'attrice di "Shakespeare in Love" era inizialmente "spaventata di essere citata ufficialmente, ma ha finito col diventare una fonte primaria e cruciale per l'indagine, condividendo il proprio racconto sulla spiacevole esperienza di molestia sessuale e soprattutto convincendo anche altre colleghe a farsi avanti".



Megan Twohey, ospite del talk show "Today", ha spiegato quanto la Paltrow sia stata determinante nel far crollare l’omertà che proteggeva Harvey Weinstein affermando: "E' tempo che la gente sappia del suo coraggio". "Non è stata solo la prima, ma anche molto coraggiosa", ha detto la reporter, che ha raccontato in tv di quando il produttore Hollywoodiano scoprì attraverso i suoi contatti che "l'attrice stava parlando con noi, e tentò di minacciarla di persona. Lui si presentò all’improvviso a una festa a casa dei Paltrow negli Hamptons, spingendola per la paura a chiudersi nel bagno. Da lì chiamò spaventata la mia collega Jodi Kantor per avvisarla che lui sapeva".



A proposito di quell'episodio la reporter ha commentato: "Penso che Weinstein in quel momento fosse estremamente consapevole e spaventato da quali sarebbero state le conseguenze se una delle sue più grandi star avesse reso testimonianza registrata davanti a un microfono di quanto sapeva su di lui".