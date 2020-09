Samuele Bersani presenta "Harakiri" e l'amico Cremonini applaude: "Sei un genio"

Nel giorno dell'uscita del nuovo singolo di Samuele Bersani,"Harakiri", via social è arrivato l'endorsement del collega e vicino di casa Cesare Cremonini: "Samuele Bersani è un genio. Abbiamo vissuto per anni a 10 metri di distanza. Mi ha detto un giorno che 'io scrivo solo quando è il momento giusto per farlo'. Oggi è il momento giusto per ascoltarti Samu".