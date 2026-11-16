Oltre 10 milioni e 900mila visualizzazioni in poche ore per il divertente filmato condiviso da Salma Hayek su Instagram: durante una pausa dalle riprese, l'attrice, in sottoveste di seta nera, si lascia trascinare dalla musica, mentre è seduta sulla sedia per sistemare i capelli. Anche il parrucchiere, inizialmente concentrato sul suo lavoro, finisce per farsi coinvolgere dal ritmo.
Nelle immagini Salma Hayek appare sorridente e perfettamente a suo agio, mentre si diverte seguendo il ritmo della musica. Il tutto accade mentre il parrucchiere è impegnato a sistemarle i capelli. Ma quello che rende il filmato ancora più simpatico è proprio la reazione dell'uomo: inizialmente concentrato sul proprio lavoro, finisce per lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera e accenna anche lui qualche passo di danza, accompagnando il balletto dell'attrice.
Il video conquista Instagram
A fare da colonna sonora al siparietto è Dancing with Myself, brano di Billy Idol e Generation X, perfetto per accompagnare la piccola esibizione improvvisata di Salma. L'attrice ha accompagnato il filmato con una didascalia altrettanto ironica: "Sul set di #GrownUps3 Ballando con me stessa mentre ricevo un massaggio". Il risultato è stato immediato: il filmato ha superato i 10 milioni e 900mila visualizzazioni in poche ore, trasformandosi in una pubblicazione virale.
A cosa sta lavorando Salma Hayek?
Il video arriva direttamente dal set di Grown Ups 3, il terzo capitolo della fortunata commedia che vede il ritorno di Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider e Salma Hayek, insieme ad altri volti già conosciuti dal pubblico.
Chi è Salma Hayek?
Salma Hayek, nata il 2 settembre 1966 a Coatzacoalcos, in Messico, è un'attrice e produttrice cinematografica di fama internazionale. Dopo aver iniziato la propria carriera nella televisione messicana, ha conquistato Hollywood diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema internazionale. La consacrazione è arrivata anche grazie a Desperado, accanto ad Antonio Banderas, e soprattutto a Frida, il film del 2002 nel quale ha interpretato la pittrice Frida Kahlo, ottenendo una candidatura all'Oscar come migliore attrice protagonista.