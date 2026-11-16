A fare da colonna sonora al siparietto è Dancing with Myself, brano di Billy Idol e Generation X, perfetto per accompagnare la piccola esibizione improvvisata di Salma. L'attrice ha accompagnato il filmato con una didascalia altrettanto ironica: "Sul set di #GrownUps3 Ballando con me stessa mentre ricevo un massaggio". Il risultato è stato immediato: il filmato ha superato i 10 milioni e 900mila visualizzazioni in poche ore, trasformandosi in una pubblicazione virale.