Roger Daltrey perde la voce durante il concerto: gli Who sospendono lo show e cancellano due date

Gli Who sono stati costretti ad interrompere il concerto a Houston, dato che Roger Daltrey all'improvviso si è ritrovato quasi completamente afono. La leggendaria band dopo soli otto brani è uscita dal palco mentre il 75enne cantante ha annunciato: "Mi sa che devo fermarmi, finché sono ancora in tempo". Il chitarrista Pete Townsend si è scusato col pubblico spiegando che "Roger davvero in questo momento non può neanche parlare".

Al microfono Townsend ha detto "Mi dispiace davvero tanto. Prima dello spettacolo è stato visitato da un dottore. sapete, ha cantato così fottutamente bene durante questo tour. Non so che c****o stia succedendo. È sempre stato al massimo della sua forma". Il chitarrista ha poi promesso che la band recupererà il concerto in Texas, rispettando i biglietti acquistati con un nuovo concerto da riprogrammare.



Intanto però gli Who hanno cancellato altri due concerti dei 29 previsti all'interno del tour nordamericano "Moving On!", partito in maggio da Grand Rapids nel Michigan e che si concluderà a fine ottobre.



Daltrey e Townsend sono gli ultimi due membri rimasti del gruppo originario fondato 55 anni fa a Londra con John Entwistle e il batterista Keith Moon.