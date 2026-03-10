Roberta Tondelli presenta “Sussurrando”

Il filo conduttore dell’album non è cronologico, ma emotivo. La tracklist mette in dialogo i capolavori della tradizione ottocentesca, come Era de Maggio e Canzone appassiunata di Salvatore Di Giacomo, con alcuni dei classici della canzone moderna firmati da artisti come Pino Daniele, Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Il risultato è un percorso musicale coerente, in cui swing, bossanova e smooth jazz diventano un linguaggio universale per raccontare Napoli.