Roberta Tondelli presenta “Sussurrando”
I classici di ieri e di oggi rivivono in chiave smooth jazz. Dal Golfo al jazz club: un viaggio acustico tra Di Giacomo, Pino Daniele, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo.
Il 20 marzo 2026, alle ore 20.00, l’atmosfera suggestiva di Agorà Morelli ospiterà la presentazione ufficiale di “Sussurrando”, il nuovo album della cantante Roberta Tondelli. Scavata nel tufo nel cuore pulsante di Napoli, la location farà da cornice a una serata dedicata alla musica, al racconto creativo e all’incontro con il pubblico.
© Ufficio stampa
Durante l’evento saliranno sul palco i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione del disco insieme ad alcuni professionisti del settore musicale. L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere il percorso artistico che ha portato alla nascita del progetto, tra aneddoti, riflessioni e momenti musicali dal vivo. Nel corso della serata saranno infatti eseguiti alcuni dei brani più significativi dell’album, offrendo al pubblico un primo assaggio del nuovo sound in un contesto acustico d’eccezione.
A presentare e moderare l’incontro sarà Maria Silvia Malvone. Al termine della presentazione sarà offerto un buffet, mentre la serata proseguirà con uno spazio dedicato agli ospiti: il pubblico potrà acquistare il disco in anteprima, scattare foto con l’artista e partecipare al firmacopie ufficiale.
“Sussurrando” rappresenta un progetto discografico che guarda al cuore della melodia napoletana, reinterpretandola con un linguaggio jazz elegante e contemporaneo. L’album è stato realizzato presso lo studio S.M. Project sotto la guida di Mauro Spenillo, che ha curato arrangiamenti, mix e mastering.
Il disco nasce da una scelta artistica precisa: recuperare la dimensione più autentica e “live” della musica. In un panorama discografico dominato da suoni digitali e produzioni elettroniche, “Sussurrando” si presenta come un’oasi acustica. Nessun campionatore né batteria elettronica, ma soltanto strumenti veri — contrabbasso, Rhodes, flicorno, violino, viola, armonica e sax — suonati da musicisti di grande esperienza del panorama campano e nazionale.
Il filo conduttore dell’album non è cronologico, ma emotivo. La tracklist mette in dialogo i capolavori della tradizione ottocentesca, come Era de Maggio e Canzone appassiunata di Salvatore Di Giacomo, con alcuni dei classici della canzone moderna firmati da artisti come Pino Daniele, Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Il risultato è un percorso musicale coerente, in cui swing, bossanova e smooth jazz diventano un linguaggio universale per raccontare Napoli.
«Abbiamo scelto arrangiamenti raffinati per dare risalto alle melodie — spiega Roberta Tondelli — senza infarcire i brani di troppi strumenti e soprattutto senza gridare. È un invito all’ascolto attento, intimo».
Tra gli elementi più prestigiosi della produzione spicca la presenza di Giuseppe Milici, armonicista di fama internazionale che arricchisce con il suo stile inconfondibile brani come Comm’aggia fa e ’Na voce ’na chitarra e ’o poco ’e luna. Accanto a lui, un ensemble di musicisti contribuisce a costruire un suono compatto, elegante e profondamente evocativo.
Disponibile dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico in vinile, “Sussurrando” si presenta come un disco d’atmosfera, un vero late night record capace di dimostrare come la grande canzone napoletana non appartenga a un’epoca precisa, ma continui a vivere ogni volta che trova la giusta interpretazione.