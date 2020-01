Ritorna l'Orchestra di Piazza Vittorio: ecco una versione inedita del "Va' pensiero" di Verdi

L’ensemble nato nel 2002 si riappropria così di una composizione musicale (nell’opera verdiana riferita agli ebrei prigionieri in Babilonia) che è un inno malinconico alla patria perduta ma dandole una nuova sfumatura di senso. La patria stessa non è un passato idealizzato di purezza cui guardare con nostalgia, non è quel sentimento di rivalsa contro la modernità e la globalizzazione che sta animando i sovranismi di mezzo mondo, ma è al contrario un canto di speranza, un invito a ritrovare quel senso di comunità, quella civiltà fondata sui valori di rispetto della dignità umana, della solidarietà e della convivenza civile, L’Orchestra, multietnica ma di fatto italianissima, è per sua natura stessa realtà politica. Come è un atto politico la scelta, oggi, di reinterpretare il "Va' Pensiero", per strapparlo a chi indebitamente in questi anni voleva farlo diventare un inno secessionista.

Intanto sono state annunciate le nuove date de “L’Orchestra di Piazza Vittorio all’Opera”. Partenza il 21 febbraio da Pesaro, poi 6 e 7 marzo a Modena, per passare l'8 marzo a Cesena e il giorno successivo a Gonzaga (MN) e il 10 a Cremona.