”RiconoScienza” al Teatro Litta di Milano, lo spettacolo tra scienza e musica

Si è tenuto il 7 aprile lo spettacolo “RiconoScienza”, pensato per raccontare il lato più umano e poetico della scienza attraverso il dialogo tra due voci straordinarie. L'evento è andato in scena presso il Teatro Litta di Milano. Al centro del racconto c’è stato il dialogo tra due importanti voci: Mauro Ferrari, pioniere mondiale della nanomedicina, e Piero Sidoti, cantautore vincitore della Targa Tenco e docente di scienze. Inoltre durante lo spettacolo è stata promossa una raccolta fondi a sostegno di Casa Rifugio “Mondo Rosa”, realtà calabrese impegnata nel contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è ripristinare la stanza dei giochi dei bambini, distrutta durante il passaggio dell’uragano Harry.