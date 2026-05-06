”RiconoScienza” al Teatro Litta di Milano, lo spettacolo tra scienza e musica

Si è tenuto il 7 aprile lo spettacolo “RiconoScienza”, pensato per raccontare il lato più umano e poetico della scienza attraverso il dialogo tra due voci straordinarie. L'evento è andato in scena presso il Teatro Litta di Milano. Al centro del racconto c’è stato il dialogo tra due importanti voci: Mauro Ferrari, pioniere mondiale della nanomedicina, e Piero Sidoti, cantautore vincitore della Targa Tenco e docente di scienze. Inoltre durante lo spettacolo è stata promossa una raccolta fondi a sostegno di Casa Rifugio “Mondo Rosa”, realtà calabrese impegnata nel contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è ripristinare la stanza dei giochi dei bambini, distrutta durante il passaggio dell’uragano Harry.
Lo spettacolo al Teatro Litta
Sul palco, Ferrari ha condiviso le sue ricerche più importanti — dalla lotta al cancro metastatico agli studi condotti nello spazio con il supporto della NASA — intrecciandole con la voce e le canzoni di Sidoti, che ha unito la complessità scientifica con l’emozione della musica. A sostenere il racconto c’erano anche Fulvio Biguzzi Ferrari alle tastiere, Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra e Dario Vezzani al basso elettrico. Nel corso dello spettacolo si sono alternate profondità e ironia, offrendo agli spettatori un’immagine della scienza come passione, avventura e amore per il mondo.