Riccardo Cuccioletta, esce il video di 'Un altro cielo'

Girato in location selezionate per la loro capacità evocativa, il video utilizza una fotografia a grandangolo continuo, con una palette cromatica dominata da rossi e gialli saturi, pensata per amplificare il contrasto tra tensione interiore e apertura sensoriale. Il montaggio, caratterizzato da tagli ritmici e volutamente disorientanti, accompagna e rafforza la struttura musicale, trasformando l’immagine in estensione del suono.