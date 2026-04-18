Riccardo Cuccioletta, esce il video di 'Un altro cielo'
Un brano dal tono fresco e positivo, che racconta l’arrivo improvviso di una persona capace di portare luce, sollievo e fiducia dopo un periodo difficile.
Il videoclip di sviluppa una narrazione visiva che oscilla tra dimensione introspettiva e dialogo diretto con lo spettatore, costruendo un linguaggio sospeso tra racconto emotivo e tensione percettiva.
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Girato in location selezionate per la loro capacità evocativa, il video utilizza una fotografia a grandangolo continuo, con una palette cromatica dominata da rossi e gialli saturi, pensata per amplificare il contrasto tra tensione interiore e apertura sensoriale. Il montaggio, caratterizzato da tagli ritmici e volutamente disorientanti, accompagna e rafforza la struttura musicale, trasformando l’immagine in estensione del suono.
Il risultato è una costruzione visiva che non illustra semplicemente il brano, ma lo attraversa, accentuandone la componente emotiva e immersiva. In diversi momenti, l’artista rompe la distanza con la camera, arrivando a un’interazione fisica diretta con l’obiettivo: un gesto che sottolinea la volontà di entrare in relazione immediata con chi guarda, rendendo lo spettatore parte attiva del racconto.
La regia e la costruzione visiva del progetto portano la firma di Mario Marco Farinato, regista e sound & media archivist, con un approccio basato su processi di ricerca applicata all’immagine e al suono, maturato in ambito internazionale anche in contesti accademici come la Webster University (Leiden, Ginevra, St. Louis) .
Il video si configura così come un dispositivo espressivo in cui suono, immagine e gesto convergono in un’unica esperienza percettiva, orientata verso una dimensione di liberazione sensoriale.