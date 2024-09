Reggio Calabria, il sacerdote contrario all'esibizione di Fedez: "Non opportuno collegare la sua presenza alla festa Mariana"

A Reggio Calabria continua a tenere banco la presenza, tra gli altri, di Fedez per le celebrazioni civili per la Festa della Madonna della Consolazione, in programma il prossimo 17 settembre. Una decisione adottata dal comune che, però, non trova d'accordo alcuni sacerdoti della città, al punto da manifestare l'opinione contrastante in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Falcomatà. A ribadire i motivi della distanza con l'esibizione del rapper milanese è lo stesso autore della missiva don Giovanni Gattuso, intervenuto a "Mattino Cinque News" durante la puntata di martedì 10 settembre per spiegare la sua posizione.