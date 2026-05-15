Raffaella Carrà, il ladro si pente: restituite le cinture rubate dalla mostra nelle Marche

"Per noi questa collezione non è un lavoro, ma un gesto d'amore verso Raffaella e verso ciò che ha rappresentato per la cultura italiana - affermano -. Sapere che questi pezzi sono stati restituiti ci riempie di gioia e ci restituisce serenità". Collezioni Carrà esprime soddisfazione e gratitudine perché questa vicenda si è conclusa positivamente, restituendo tranquillità a chi, con passione e dedizione, custodisce ed espone gratuitamente questi abiti affinché tutti possano continuare a ricordare e celebrare Raffaella Carrà. Il significato più profondo di questa storia, oggi, è soprattutto nel gesto della restituzione. "Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana - aggiungono i collezionisti -. Pur restando il rammarico per quanto accaduto, siamo riconoscenti verso chi ha scelto di restituire le cinture. È un segnale importante, che dimostra come il senso di responsabilità possa ancora prevalere".