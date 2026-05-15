Raffaella Carrà, il ladro si pente: restituite le cinture rubate dalla mostra nelle Marche
Erano state sottratte dall'esposizione "Rumore", ospitata nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Sono state restituite in un pacco recapitato agli uffici comunali locali
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C'è stato l'auspicato pentimento dell'autore (o gli autori) del furto delle due cinture appartenute a Raffaella Carrà sottratte durante la mostra "Rumore", ospitata nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Un pacco è stato recapitato agli uffici comunali e, al suo interno, sono state rinvenute le due cinture sottratte al termine dell'esposizione dedicata all'artista. I carabinieri della stazione rivierasca ne hanno dato notizia a Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà e curatori della mostra.
La gioia dei collezionisti
"Per noi questa collezione non è un lavoro, ma un gesto d'amore verso Raffaella e verso ciò che ha rappresentato per la cultura italiana - affermano -. Sapere che questi pezzi sono stati restituiti ci riempie di gioia e ci restituisce serenità". Collezioni Carrà esprime soddisfazione e gratitudine perché questa vicenda si è conclusa positivamente, restituendo tranquillità a chi, con passione e dedizione, custodisce ed espone gratuitamente questi abiti affinché tutti possano continuare a ricordare e celebrare Raffaella Carrà. Il significato più profondo di questa storia, oggi, è soprattutto nel gesto della restituzione. "Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana - aggiungono i collezionisti -. Pur restando il rammarico per quanto accaduto, siamo riconoscenti verso chi ha scelto di restituire le cinture. È un segnale importante, che dimostra come il senso di responsabilità possa ancora prevalere".
Cimeli che sono storia della tv
Le due cinture recuperate, ricordano, non rappresentano semplici accessori di scena, ma autentici frammenti della storia della televisione italiana e dell'arte performativa di Raffaella Carrà. Oggetti che custodiscono memoria, identità, cultura popolare ed emozioni condivise da intere generazioni. Il loro ritorno restituisce valore non soltanto alla collezione, ma anche al patrimonio affettivo e culturale che questi costumi rappresentano per il pubblico.