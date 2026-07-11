“Quattro serate con Carlo”, la rassegna che celebra Verdone ad Acireale

Si tiene ad Acireale, presso Villa Belvedere, la rassegna cinematografica “Quattro serate con Carlo” dedicata alla carriera di Carlo Verdone. L’evento si è aperto giovedì 9 luglio, con la proiezione del film “Gallo Cedrone” alla presenza del regista e attore romano: “Ho cercato di raccontare il passare degli anni e il cambiamento della società, dei personaggi, dei tic, delle nevrosi, delle debolezze e delle fragilità. Non ho mai dato al pubblico un film uguale all'altro. Ho sempre cercato di sterzare”, ha spiegato, raccontando al pubblico il suo cinema. Nel corso della serata Verone ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso quarant'anni di carriera, ripercorrendo il proprio percorso umano e artistico e spiegando come, film dopo film, abbia osservato e interpretato i cambiamenti della società italiana.