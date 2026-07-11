“Quattro serate con Carlo”, la rassegna che celebra Verdone ad Acireale

Si tiene ad Acireale, presso Villa Belvedere, la rassegna cinematografica “Quattro serate con Carlo” dedicata alla carriera di Carlo Verdone. L’evento si è aperto giovedì 9 luglio, con la proiezione del film “Gallo Cedrone” alla presenza del regista e attore romano: “Ho cercato di raccontare il passare degli anni e il cambiamento della società, dei personaggi, dei tic, delle nevrosi, delle debolezze e delle fragilità. Non ho mai dato al pubblico un film uguale all'altro. Ho sempre cercato di sterzare”, ha spiegato, raccontando al pubblico il suo cinema. Nel corso della serata Verone ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso quarant'anni di carriera, ripercorrendo il proprio percorso umano e artistico e spiegando come, film dopo film, abbia osservato e interpretato i cambiamenti della società italiana.
Il legame con la Sicilia
Riflettendo poi su Gallo Cedrone, proiettato al termine della serata di giovedì, Verdone ne ha offerto una rilettura a quasi trent'anni dalla sua uscita: “Ho sempre pensato che Gallo Cedrone fosse un film fintamente sgangherato nella sceneggiatura e tutto, però in realtà era un film che voleva rappresentare la bipolarità di un personaggio, la mitomania. Negli anni è stato rivalutato perché nella politica, nella società e nella vita pubblica sono emersi personaggi che hanno finito quasi per superarlo”. Il regista ha parlato anche del proprio legame con la Sicilia: “Spero di andare ancora avanti con la mia carriera e di poter fare un altro film proprio qui in Sicilia. Non soltanto qualche scena, ma un film ambientato interamente in questa terra. Mi piacerebbe viverci per un po', conoscerla ancora più a fondo”.
Il programma della rassegna
La rassegna è proseguita poi ieri sera, venerdì 10 luglio, con il secondo appuntamento dedicato a “Io, loro e Lara (2009)”. Prima della proiezione, Carlo Verdone ha dialogato con Fabio Ferzetti, Stefano Iachetti, Gian Luca Pisacane e Luca Verdone. Stasera, sabato 11 luglio, è invece il momento di “Grande, grosso e… Verdone”, mentre a chiudere l’evento di quattro giorni dedicato all’attore e regista sarà domani, domenica 12 luglio, la proiezione di “Al lupo al lupo”. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha dichiarato: “Accogliere Carlo Verdone significa offrire alla città un'occasione culturale di straordinario valore. Siamo orgogliosi di ospitare un artista che ha segnato la storia del cinema italiano”.