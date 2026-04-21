Primavera Sound: l’identità di un festival che definisce il presente della musica

Siamo convinti che la nostra identità sia definita sia dalla lineup degli headliner — tra cui The Cure, Gorillaz, My Bloody Valentine, The xx, Doja Cat, Massive Attack e Addison Rae — (tre band amiche del festival che si sono già esibite, una band che abbiamo visto crescere e tre debutti al Primavera Sound), sia dal fatto che anche artisti come la veterana della sperimentazione vocale Joan La Barbara, il chitarrista flamenco Yerai Cortés e la suonatrice di cornamusa scozzese Brìghde Chaimbeul trovino spazio al Primavera Sound Barcelona 2026.