Premio Bolognini, Roma celebra la grande famiglia del cinema

Il cinema ha ritrovato le sue radici, celebrando i protagonisti e le maestranze che hanno contribuito a scriverne la storia. Domenica 25 ottobre, al Radisson Blu Grand Hotel Ritz, la V edizione del Premio Bolognini ha riunito personalità del mondo dello spettacolo, professionisti del settore, giornalisti e appassionati, trasformando la cerimonia in un viaggio attraverso la memoria e il presente della Settima Arte.