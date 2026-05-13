Ponente Vibes, presentata la nuova stagione

Fabio Gallo, coordinatore del progetto “Nord Ovest Cultura”, ha definito l’iniziativa un percorso di “contaminazione culturale” tra Piemonte e Liguria, costruito attorno a musica, storia e tradizioni territoriali comuni. Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS, ha invece evidenziato la volontà di trasformare questa collaborazione in un racconto continuativo delle identità locali e delle loro connessioni storiche.