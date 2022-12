Milano, teatro Arcimboldi cancella lo spettacolo del ballerino pro-Putin Polunin

Una scelta sociale non culturale

La scelta di cancellare lo spettacolo di Polunin - che era previsto in cartellone al Teatro Arcimboldi di Milano nel dicembre 2019 ed è stato poi rimandato cinque volte per Covid e un infortunio del danzatore - non è stata "di ambito culturale ma di responsabilità sociale" hanno spiegato dalla direzione del Tam. "In un clima di tensione e minacce - spiega il teatro in una nota - riteniamo complicato sostenere le nostre scelte artistiche, i cui valori di pacifismo e tolleranza sono insiti nella programmazione stessa del teatro, che si è già schierato contro le atrocità della guerra ospitando il Gala di danza per la pace nell'aprile 2022". Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo potranno richiedere il rimborso seguendo le indicazioni riportate sulla scheda dello spettacolo sul sito del teatro.