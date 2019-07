Polemica all'Arena, il soprano: "Per l'Aida non voglio truccarmi di nero"

Scoppia la polemica nel dietro le quinte dell' Aida , in programma nel cartellone estivo dell'Arena di Verona. Per interpretare la protagonista etiope dell'opera di Verdi le artiste si sono sempre scurite viso e corpo, ma il soprano americano Tamara Wilson è decisa a non truccarsi per l'ultima sua rappresentazione (prevista domenica). A quanto riporta "La Stampa" la sovraintendente Cecilia Gasdia ha optato per la linea dura: o si trucca o verrà sostituita.

Nel frattempo via social la Wilson ha spiegato ai follower i motivi della sua presa di posizione contro il blackface. L'abitudine per gli artisti bianchi di dipingersi il viso di nero ha una tradizione centenaria ma negli Stati Uniti, dopo il Movimento dei Diritti Civili di Martin Luther King, è giudicato um gesto poco rispettoso nei confronti delle persone di colore.



"Mi aspetto che in tanti non condivideranno la mia presa di posizione, ma devo vivere con me stessa fino alla fine dei miei giorni. Ho parlato con alcuni colleghi, che non credono che rappresentare Aida in questo modo sia razzista. Pensano che presentarla bianca voglia dire cancellare un forte personaggio femminile di colore e capisco perfettamente", ha scritto su Instagram. "Ma conosco anche colleghi che non vogliono che la loro pelle diventi parte del costume perché questo non aiuta la nostra industria ad abbracciare la diversità. Non c'è un giusto o sbagliato perché è una visione personale".



Per il soprano il caso dell'Aida è quindi la punta dell'iceberg di un problema più grave e profondo. "Vorrei vedere più persone di colore lavorare nel dietro le quinte dell'opera, sul palco e nell'amministrazione. Spero che la mia voce aiuti ad aprire un dialogo e a promuovere un cambiamento".