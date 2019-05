Piano City Milano, 450 concerti per l'ottava edizione: pop, rock ed elettronica oltre alla classica

Venerdì 17 maggio alle 21.00 luci puntate sull'islandese Ólafur Arnalds per l'opening sul palco del Main Stage della Galleria d’Arte Moderna - Villa Reale. L'artista porterà le suggestioni della natura della sua isola, attraverso una musica sperimentale che spazia tra folk ed elettronica. Proprio il Main Stage della GAM sarà teatro di concerti serali di musicisti internazionali.



Sabato 18 maggio aprirà Henri Herbert, uno dei più ricercati pianisti di boogie woogie al mondo, seguito da Alan Clark, genio ribelle del pianoforte e celebre tastierista dei Dire Straits, Eric Clapton e Bob Dylan. Chiuderanno la serata Christian Sands, tra i pianisti jazz più apprezzati per swing e fraseggio e Davide “Boosta” Di Leo, fondatore e storico membro dei Subsonica, che si esibirà con una composizione scritta per l’occasione e dedicata all’anniversario dell’allunaggio.



Domenica 19 maggio salirà sul palco l’energia esplosiva del ritmo cubano di Ramon Valle, seguito dal flamenco di Pablo Rubén Maldonado. Poi sarà la volta del giovane talento franco-libanese Rami Khalife, apprezzato a livello internazionale per la fusione tra musica pianistica ed elettronica. Chiuderà la serata Danilo Rea, tra i maggiori pianisti jazz italiani, con il suo omaggio a Fabrizio De André.



Le albe di sabato e domenica sono affidate ad Alexandra Streliski, compositrice franco-canadese di musica neoclassica, che suonerà davanti alla suggestiva basilica di Santa Maria delle Grazie e del suo Refettorio e al pianista italo-turco Francesco Taskayali che si esibirà davanti al Cavallo di Leonardo all’Ippodromo Snai San Siro.



Il programma di Piano City Milano è ricchissimo di proposte e offre innumerevoli concerti, che attraversano la città dal centro alla periferia. Dal nuovo quartiere milanese NoLo, alle Colonne di San Lorenzo, da Piazza Gae Aulenti al 38° piano di Palazzo Lombardia. Uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione sarà il concerto al Bosco di Rogoredo: un evento dal forte impatto simbolico in un importante spazio verde milanese che di giorno in giorno viene sottratto all’illegalità con un intenso lavoro di istituzioni, autorità e associazioni. Protagonista sarà Emanuele Misuraca, domenica 19 maggio. Un altro importante concerto nelle periferie urbane sarà quello di Dardust a Gratosoglio. Con le simboliche torri sullo sfondo, il pianista e produttore Dario Faini domenica 19 maggio si cimenterà in un concerto di musiche originali, descritto come un racconto in piano solo dei suoi Viaggi musicali.



Tra conferme e novità, l’ottava edizione verrà ricordata anche per l’approdo del festival in un luogo simbolo della città, il Cortile della Rocchetta, uno degli spazi più suggestivi del Castello Sforzesco. Il programma si apre con il live del duo pianistico Nicoletta & Angela Feola, dedicato a Leonardo da Vinci, per proseguire con Silas Bassa e chiudere con Giuseppina Torre, pianista e compositrice conosciuta e premiata negli Stati Uniti.