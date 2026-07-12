Phi Beach, tutte le novità dell’estate 2026

Perché è proprio l’ubicazione a fare la differenza: ricavato all'interno di un'antica fortezza del XIX secolo e affacciato sulle scogliere di Baja Sardinia, il Phi Beach è diventato negli anni un luogo simbolo della Costa Smeralda, dove il tramonto sul mare rappresenta l'inizio naturale di ogni serata. Qui la musica dialoga con il paesaggio, trasformando il passaggio dalla luce del giorno alla notte in uno degli spettacoli più apprezzati del Mediterraneo, grazie anche alla presenza del ristorante Luciano’s e gli spazi Pied Dans L'Eau, Herno Suite, Prestige, Royal, Nammos e The Rock.