Phi Beach, tutte le novità dell’estate 2026

C'è una costante che accompagna ogni estate del Phi Beach: la qualità della sua programmazione musicale. Anche nel 2026 il club di Baja Sardinia conferma il proprio ruolo di protagonista assoluto nel panorama internazionale dell’intrattenimento serale e notturno con una line-up che riunisce alcuni dei nomi più influenti della musica elettronica contemporanea.
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La sua programmazione affronta la musica elettronica a 360°: tra gli artisti più attesi figurano Black Coffee, Fisher, Peggy Gou, Jamie Jones, The Martinez Brothers, Mochakk, PAWSA, Loco Dice, Honey Dijon, Damian Lazarus, Adriatique, Mau P, Seth Troxler, Claptone, Meduza e Bob Sinclar, ai quali si aggiungono protagonisti della nuova generazione come Francis Mercier, Shimza, Vintage Culture, Hugel, Themba, Maz, Fiona Kraft, Dombresky, Agoria, Bora Uzer e Jimmy Sax. Una line-up che alterna autentiche superstar del clubbing mondiale ad artisti emergenti e consolidati, confermando la capacità del Phi Beach di intercettare le evoluzioni della scena elettronica internazionale stagione dopo stagione.
Questa continuità artistica ha contribuito a rendere Phi Beach un punto di riferimento ben oltre i confini italiani. La sua presenza costante nella Top 100 Clubs di DJ Mag, la classifica internazionale che ogni anno seleziona i migliori club del mondo, certifica il prestigio raggiunto dalla venue sarda, ormai inserita stabilmente nel circuito globale delle destinazioni imprescindibili per gli appassionati di musica elettronica e per chi vuole trascorrere le proprie giornate e le proprie serate in una location unica.
Perché è proprio l’ubicazione a fare la differenza: ricavato all'interno di un'antica fortezza del XIX secolo e affacciato sulle scogliere di Baja Sardinia, il Phi Beach è diventato negli anni un luogo simbolo della Costa Smeralda, dove il tramonto sul mare rappresenta l'inizio naturale di ogni serata. Qui la musica dialoga con il paesaggio, trasformando il passaggio dalla luce del giorno alla notte in uno degli spettacoli più apprezzati del Mediterraneo, grazie anche alla presenza del ristorante Luciano’s e gli spazi Pied Dans L'Eau, Herno Suite, Prestige, Royal, Nammos e The Rock.