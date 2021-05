"Peter Rabbit 2, un birbante in fuga": ecco il nuovo trailer ufficiale

Nuovo trailer ufficiale per "Peter Rabbit 2, un birbante in fuga". La pellicola diretta da Will Gluck, con James Corden e Domhnall Gleeson arriva nelle sale l'1 luglio ed è il sequel del film d'animazione con protagonista il coniglio combinaguai. Questa volta decide di avventurarsi fuori dal giardino, abbandonare l'habitat campestre per fuggire in un ambiente più metropolitano.