Peppino Di Capri compie 80 anni, "Champagne" per lo chansonnier che ha fatto innamorare tre generazioni

Artista eclettico e poliedrico Peppino Di Capri ha attraversato la storia della canzone italiana e da voce del twist a elegante chansonnier ha fatto innamorare almeno tre generazioni.



La sua dolce rivoluzione rock dalla fine degli anni '50 ha rinnovato la canzone napoletana rendendola 'cool'. Con un timbro vocale inconfondibile ha cantato brani come 'Roberta' e 'Champagne', che fanno parte della storia della musica in Italia e sono amate ancora oggi, anche dai più giovani.



Dalla gavetta nei night-club di Capri e Ischia con occhiali spessi e giacca di lamé, unico cantante italiano a salire sul palco calcato dai Beatles nella celebre tourneé italiana del 1965, Peppino è stato un enfant prodige al pianoforte esibendosi dall'età di 4 anni per i militari americani di stanza a Capri. Dal 1958 il primo successo 'Malatia' lo fa subito divenire una star, accompagnato dai Rockers. 'Don't Play that song', 'Voce 'e notte', 'Luna caprese', 'Nun e' peccato', 'St. Tropez twist', 'Let's twist again' (il suo disco più venduto), 'Nessuno al mondo' hanno fatto da colonna sonora all'Italia spensierata che andava incontro al boom. Con 'Me chiamme ammore' vince l'ultimo Festival di Napoli nel 1970. Partecipato a quindici Festival di Sanremo, record assoluto, vincendone due: nel 1973 con 'Un grande amore e niente più' e nel 1976 con 'Non lo faccio più'.



Innumerevoli le sue hits evergreen dagli anni '70 ad oggi, da 'Amare di meno', sigla del mitico Rischiatutto a 'Roberta', da 'Auguri' a 'Il sognatore', senza mai dimenticare la tradizione napoletana rivisitata in chiave moderna. Il suo canzoniere è sterminato, ogni sua esibizione, sempre circondata dall'affetto di un pubblico che si rinnova, è un viaggio lungo una vita nelle emozioni di chi lo ascolta ma anche nel costume italiano. Il suo ottantesimo compleanno, una data importante per un artista sempre presente sulla scena senza essere mai invecchiato, coincide con un momento particolarmente triste della sua vita privata, che lo ha visto come sempre abbracciato idealmente da un pubblico vasto e senza età, come la sua musica.