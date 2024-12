E' stato rilasciato un nuovo trailer di "Paddington in Perù", terzo capitolo della saga con l'orso più amato da grandi e piccini nato nel 1958 sulle pagine dei libri di Michael Bond illustrati da Peggy Fortnum (successo editoriale da 30 milioni di copie in tutto il mondo). Personaggio amatissimo, è diventato un simbolo della vecchia Inghilterra, anche se non è nato sotto la corona: è arrivato infatti a Londra dal "misterioso Perù" con il suo cappello e il suo montgomery. E Paddington viaggia proprio alla scoperta delle sue radici in questo nuovo film che vedremo al cinema dal 20 febbraio.