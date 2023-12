Oscar Wilde torna a teatro, "L'importanza di chiamarsi Ernesto" nella versione colorata e superpop dell'Elfo di Milano

Personaggi da cartoni animati nella società di Wilde

La messa in scena è tutta costruita con caratteristiche e suoni tipici dei cartoon e dell'estetica che emerge dal mondo artistico di Andy Warhol: colori sgargianti, tratti decisi, personaggi e caratteri sopra le righe. E' così che si muovono sul palco gli otto interpreti, i quali propongono con ritmi indiavolati un racconto irresistibile. La narrazione della storia d'amore tra i quattro protagonisti è al tempo stesso commedia dell'assurdo e critica feroce di una società in cui tutti i protagonisti indossano maschere di spietato cinismo. Sul palcoscenico disegnato come un foglio bianco, gli attori si stagliano come personaggi da cartoni animati, con tutto il loro carico di "macchiette" tra il divertente e l'amaro, tra l'ironico e il sarcastico.