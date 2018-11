Orlando Bloom e Katy Perry, altro che crisi! I due ancora insieme

Katy Perry e Orlando Bloom non si sono lasciati e la loro love story continua senza apparenti segnali di crisi. A smentire i rumors che nei giorni scorsi li volevano ormai separati dopo 10 mesi di relazione un video postato dalla cantante (e poi rimosso) girato durante il Thanksgiving Day in cui, in pigiama rosso e bianco compare anche il bell'attore di Pirati nei Caraibi.

La relazione tra l'attore de "Il signore degli anelli" e la reginetta del pop durante questi mesi non è stata per nulla glam, nessuna apparizioni sui red carpet o interviste di coppia. Il loro primo scatto social condiviso è arrivato solo a fine maggio al Festival di Cannes. Poi in estate abbiamo sentito parlare di loro dopo lo scatto di un paparazzo che immortalò Bloom completamente nudo con Katy in canoa e la voce di un presunto flirt tra lui e Selenza Gomez, successivamente smentito dalla stessa Perry.