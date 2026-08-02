Orangle Records apre negli Stati Uniti: Miami sarà la nostra nuova casa

“Questo è solo l’inizio. Abbiamo già costruito basi solide negli Stati Uniti e nei prossimi mesi presenteremo nuove partnership, nuovi artisti e nuovi progetti che rafforzeranno ulteriormente la presenza di Orangle Records sul mercato internazionale. Miami sarà il punto di partenza di un percorso che guarda al futuro con ambizione, competenza e una visione globale.”