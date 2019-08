Opera di Roma, bufera sulla Abbagnato: "Insulta i ballerini"

Guai in vista per la ballerina Eleonora Abbagnato. L'ultima sfuriata dell'ex étoile contro i suoi colleghi non è passata inosservata. L'Abbagnato, dal 2015 direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, è stata accusata dal sindacato della Fondazione lirica di essere irrispettosa e inadeguata per il ruolo che ricopre. "Teatro di m....", "Andate tutti a fare in c...! Non vi rinnovo il contratto" sono gli insulti che l'Abbagnato avrebbe rivolto ai suoi ballerini, come spiega il sindacato in una lettera, indirizzata al sovrintendente Carlo Fuortes e pubblicata dall'Adnkronos.