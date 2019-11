Oona Rea canta i mali invisibili del mondo in "Fun"

Esce il 29 novembre "Fun", brano di Oona Rea tratto dall’album "First Name: Oona" Come racconta lei stessa è iuna canzone che "parla delle tante dipendenze che abbiamo al giorno d'oggi, di pensieri disordinati; mali invisibili che affliggono il mondo, diffondendosi silenziosi. Ma ho voluto raccontarli con leggerezza, dando una sensazione sfuggevole di spensieratezza attraverso la musica", Tgcom24 vi offre il video in anteprima.