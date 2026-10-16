Omaggio ad Erik Satie di Daniela Reboldi esce in prezioso vinile: un’esperienza d’ascolto immersiva tra suono, spazio e colore

L’unicità del progetto risiede nella straordinaria sinergia tra spazio acustico, materia e visione. Sta andando letteralmente a ruba tra i collezionisti dal palato fine per raffinatezza estetica e qualità musicale. L’album è stato inciso all’interno di una suggestiva ed intima chiesina affrescata. Il pianoforte a coda dialoga direttamente con la sacralità dell’architettura e con le sue volte dipinte. L'acustica naturale del luogo restituisce una risonanza viva, profonda e tridimensionale, catturando non solo le note, ma il respiro stesso dello strumento nell’aria. Il supporto fisico è stato realizzato in un’edizione speciale con vinile traslucido color arancio e bagliori dorati. Questo cromatismo vibrante riflette la luce mentre il disco gira sul piatto, traducendo in chiave visiva il calore armonico, la trasparenza e l'atmosfera sospesa tipiche delle composizioni di Satie.