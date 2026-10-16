Omaggio ad Erik Satie di Daniela Reboldi esce in prezioso vinile: un’esperienza d’ascolto immersiva tra suono, spazio e colore

Nato dal desiderio di restituire alla musica la sua dimensione più intima e rituale, “Omaggio a Erik Satie” è un progetto discografico ed artistico ideato dalla pianista Daniela Reboldi. Diplomata al Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, Daniela Reboldi è stata premiata con il Maria Callas Tribute Price a New York, il Premio Fontane di Roma, il Sanremo Music Award e il Premio Thomas Schippers.
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In questo album, uscito da poco, propone un’interpretazione intensa e contemplativa dei capolavori per pianoforte del maestro francese: le celebri Gymnopédies, le ipnotiche Gnossiennes, le solenni Ogives. L’intero lavoro nasce attorno all’idea del vinile come vero e proprio oggetto d’esperienza immersiva. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla fruizione digitale e fugace, questo disco invita chi ascolta a rallentare, ad adagiare la puntina sul solco e a riscoprire il valore del tempo e del silenzio.
L’unicità del progetto risiede nella straordinaria sinergia tra spazio acustico, materia e visione. Sta andando letteralmente a ruba tra i collezionisti dal palato fine per raffinatezza estetica e qualità musicale. L’album è stato inciso all’interno di una suggestiva ed intima chiesina affrescata. Il pianoforte a coda dialoga direttamente con la sacralità dell’architettura e con le sue volte dipinte. L'acustica naturale del luogo restituisce una risonanza viva, profonda e tridimensionale, catturando non solo le note, ma il respiro stesso dello strumento nell’aria. Il supporto fisico è stato realizzato in un’edizione speciale con vinile traslucido color arancio e bagliori dorati. Questo cromatismo vibrante riflette la luce mentre il disco gira sul piatto, traducendo in chiave visiva il calore armonico, la trasparenza e l'atmosfera sospesa tipiche delle composizioni di Satie.
La custodia veste il disco con un’esplosione cromatica d’arte contemporanea, eseguita dall’artista stessa, trasformando l’album in un’opera collettiva da collezionare, toccare e mostrare con orgoglio nel proprio spazio vitale. Sostenuto da una ricerca pianistica rigorosa, ma al contempo lirica ed evocativa, Omaggio a Erik Satie di Daniela Reboldi non è semplicemente un album da ascoltare, ma un viaggio sensoriale completo dove la grande musica classica incontra il design, l'architettura e l'arte visiva. Per ulteriori info, contattare danielareboldipianist@gmail.com